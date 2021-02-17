Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter

17.02.2021 20:24 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:30
Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmeye başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağının altını çizerek normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılacağını bu sürecin Mart ayının ilk haftasında duyurulacağını belirtti.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK

İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

  • Düşük risk
  • Orta risk
  • Yüksek risk
  • Çok yüksek risk

RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.

İlgili Haberler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Demet Akalın Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Fatih Terim Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 20:30:50. #1.15#
title