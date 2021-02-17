Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmeye başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağının altını çizerek normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılacağını bu sürecin Mart ayının ilk haftasında duyurulacağını belirtti.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK

İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.