Norm of the North: Family Vacation Filmi
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Norm of the North: Family Vacation Filmi

Norm of the North: Family Vacation filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Norm of the North: Family Vacation filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02
Norm of the North: Family Vacation Filmi

Norm, krallık görevlerinin altında ezilmiş durumdadır. Bu durum ailesine zaman ayırmasına da engel olur. Norm, hem krallık işlerini düzene sokmak hem de ailesine zaman ayırmanın yolunu arar. Tam da bu sırada tacının gizemli bir şekilde çalındığını öğrenir. Norm, hem tacını bulmak hem de ailesi ile ilişkilerini onarmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur.

Yönetmen: Anthony Bell

Senaryo: Elie Choufany

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Norm of the North: Family Vacation

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.11.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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