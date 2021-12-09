Noel ve yeni yıl hazırlıkları

İtalya'nın başkenti Roma'da cadde ve sokaklar yaklaşan Noel bayramı ve yeni yıl dolayısıyla çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı. Piazza Venezia'ndaki çam ağacı ışıklandırılırken etrafına Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını simgeleyen hediye paketi yerleştirildi.

AA / Riccardo De Luca - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet