Noel ve yeni yıl hazırlıkları
AA / Riccardo De Luca - Haberler | Güncel
İtalya'nın başkenti Roma'da cadde ve sokaklar yaklaşan Noel bayramı ve yeni yıl dolayısıyla çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı.
İtalya'nın başkenti Roma'da cadde ve sokaklar yaklaşan Noel bayramı ve yeni yıl dolayısıyla çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı. Piazza Venezia'ndaki çam ağacı ışıklandırılırken etrafına Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını simgeleyen hediye paketi yerleştirildi.