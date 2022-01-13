NÖBETTEN ÇIKAN DOKTOR KAZA YAPTI, YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU - Haberler
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NÖBETTEN ÇIKAN DOKTOR KAZA YAPTI, YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Sandıklı Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli pratisyen hekim Onur Can Kahya (25), 24 saatlik mesai sonrası il merkezindeki evine giderken, iddiaya göre direksiyon başında uyuklayıp, kaza yaptı.

Afyonkarahisar'da Sandıklı Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli pratisyen hekim Onur Can Kahya (25), 24 saatlik mesai sonrası il merkezindeki evine giderken, iddiaya göre direksiyon başında uyuklayıp, kaza yaptı. Kahya'ya, yoldan geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı.

Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekim Onur Can Kahya, dün saat 09.00'da hastanedeki mesaisine başladı. Bugün saat 09.00'da görevini bitiren Kahya, Afyonkarahisar'daki evine dönmek için Sandıklı'dan yola çıktı. Kahya, Akören beldesi yakınlarında 07 ARP 212 plakalı otomobiliyle bariyere çarptı. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Kahya'ya, yoldan geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan Kahya, kaza yerine gelen ambulansla mezunu olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Kahya, taburcu edildi.

Yorucu nöbet sonrası evine gitmek için yola çıkan Kahya'nın otomobil sürerken uyuklaması nedeniyle kaza yaptığı iddia edildi.

NÖBETTEN ÇIKAN DOKTOR KAZA YAPTI, YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU

NÖBETTEN ÇIKAN DOKTOR KAZA YAPTI, YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU

NÖBETTEN ÇIKAN DOKTOR KAZA YAPTI, YOLDAN GEÇEN HEMŞİRE İLK MÜDAHALEDE BULUNDU

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