Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın şikayetiyle, Arakanlı Müslümanlara yönelik 'soykırım' yapıldığı suçlamalarını savunmak üzere 10 Aralık'ta Lahey Merkezli Uluslararası Adalet Divanı'nın karşısına çıkacak
06.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:28
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Avrupa'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, yarım asırlık askeri diktatörlüğe son veren seçilmiş bir sivil yönetici olarak karşılanmıştı.
Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, gelecek hafta Avrupa'ya yeniden gelecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com