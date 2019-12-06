Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek
Haberler » Dünya » Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek - Haberler

Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın şikayetiyle, Arakanlı Müslümanlara yönelik 'soykırım' yapıldığı suçlamalarını savunmak üzere 10 Aralık'ta Lahey Merkezli Uluslararası Adalet Divanı'nın karşısına çıkacak

06.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:28
Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek

lideri , Batı 'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, yarım asırlık askeri diktatörlüğe son veren seçilmiş bir sivil yönetici olarak karşılanmıştı.


Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, gelecek hafta Avrupa'ya yeniden gelecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler