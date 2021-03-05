NO Pelicans - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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NO Pelicans - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

05.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:45
NO Pelicans - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - Miami Heat hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELİCANS - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - Miami Heat maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Miami Heat maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELİCANS - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak NO Pelicans - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.

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