NO Pelicans - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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NO Pelicans - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

04.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:05
NO Pelicans - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Chicago Bulls maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - Chicago Bulls maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - Chicago Bulls hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELİCANS - CHİCAGO BULLS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Chicago Bulls maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELİCANS - CHİCAGO BULLS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak NO Pelicans - Chicago Bulls maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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