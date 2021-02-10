Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü
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Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü

10.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:30
Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Celal Kaplan (30) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Celal Kaplan (30) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işletmecisi olan Celal Kaplan ile Mustafa T. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa T., yanındaki tabancayla Kaplan'a ateş açtı. Mustafa T. kaçarken, ihbar üzerine büfeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Celal Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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