Nizip'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

08.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:24

Nizip Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunacak.

Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan kömür yardımının da bu yıl devam edeceği belirtildi.

Kaymakam Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, SYDV aracılığıyla bu yılki kömür dağıtımında 12 bin 500 kiloya ulaşacaklarını söyledi.

Kömürlerin ücretsiz bir şekilde vatandaşın evine ulaşabilmesi için ekiplerin düzenli bir şekilde çalışmalarına başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Nizip Tren Garı'nda herhangi bir yoğunluğa meydan verilmemesi için daha önceden tespit edilen ailelerin kömürleri kapılarına teslim edilecektir. Dağıtımlara ilk olarak dere ve dağ, daha sonra barak bölgesi son olarak ta ilçe merkezinde devam edilecektir. Kış ayına girmeden önce önceden belirlenen ailelerin tamamına kömürleri ulaşacaktır." dedi.

Kaynak: AA