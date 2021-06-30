Nizip Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Nizip Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Nizip Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediyenin konferans salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, alın teri ve emekleriyle Nizip için çalışan belediye personelleri için TİS kapsamında hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının çalışanlar için yüksek rakamları elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu Sarı, sosyal haklar ve maaşlara yapılan zamlarla ilgili şunları kaydetti:

"Belediyede çalışan tüm arkadaşlarımızla ilçemize hizmet etmek ve tüm eksiklikleri gidermek için bir aile şeklinde çalışıyoruz. Bu sebeple aile fertlerimizin mağdur olmaması için yoğun bir çaba gösterdik ve bu çalışmanın sonunda mesai arkadaşlarımızın hem maaşlarında hem de sosyal haklarında bir artış yapmış bulunuyoruz. Benim değerli çalışanlarım yapılan bu zammın çok fazlasını hak ediyor çünkü onlar alın teri ve elinin emeğiyle gayret gösterip ve gecesini gündüzünüze katarak bu memlekete hizmet ediyorlar. İşte bu sebeple bende her zaman çalışanlarımın yanındayım onların sıkıntısı benim sıkıntım, onların mutluluğu benim mutluluğum inşallah bu toplu sözleşmemizde çalışanlarımızı bir nebzede olsa rahatlatmış olacağız ve bundan önce hep birlikte nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz."

Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Yapılan görüşmelerde Belediye Başkanı Sarı'nın işçilerin alın terine ne kadar sahip çıktığını bir kez daha gördüğünü belirten Çınar, "Ben bu konuda işçilerimizin yanında olarak sosyal hak ve maaşlarına en güzel şekilde zam uygulayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tören imzaların atılması ve Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar'ın Belediye Başkanı Sarı'ya hediye takdimiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu