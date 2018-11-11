Böyle Ağabey Olmaz Olsun! Nişanlısından Ayrılan Kız Kardeşini Bıçakladı
Karaman'da nişanlısından ayrılan kız kardeşiyle tartışan Fatih T., bıçağa sarıldı. Bacaklarından yaralanan genç kız, ailesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da Fatih T. (28), arkadaşı ile nişanı atan kız kardeşi Meryem T.'yi (25), çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladı.
TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLA SALDIRDI
Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Meryem T., bir süre önce ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.'den ayrıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.'ye saldırdı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Bacaklarına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Meryem T., kanlar içinde kaldı. Meryem T., ailesi tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
EVİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI
Fatih T., evin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı.