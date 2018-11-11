Böyle Ağabey Olmaz Olsun! Nişanlısından Ayrılan Kız Kardeşini Bıçakladı

Karaman'da Fatih T. (28), arkadaşı ile nişanı atan kız kardeşi Meryem T.'yi (25), çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladı.

TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Meryem T., bir süre önce ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.'den ayrıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.'ye saldırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Bacaklarına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Meryem T., kanlar içinde kaldı. Meryem T., ailesi tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EVİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Fatih T., evin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı.