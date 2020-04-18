Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 49. bölümünde ünlüler takımından Sercan Yıldırım, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'na aşkını itiraf etti. Nisa, "Ben seni ağabeyim olarak görüyorum. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin" diyerek Sercan'ı reddetti.

Survivor 2020'nin 49. bölümünde ünlüler takımından Sercan Yıldırım, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'na aşkını itiraf etti. Nisa, "Ben seni ağabeyim olarak görüyorum" diyerek Sercan'ı reddetti.

Survivor'ın yeni bölümünde Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı.

"SENİ AĞABEYİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan aşkını itiraf etti. Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.