NIOX Coin Nedir? NIOX Coin Yorum ve Grafiği!
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NIOX Coin Nedir? NIOX Coin Yorum ve Grafiği!

24.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:08
NIOX Coin Nedir? NIOX Coin Yorum ve Grafiği!

NIOX (Autonio) coin nedir sorusu ile NIOX coin yorum ve grafiği araştırılıyor. NIOX coin, DeFi ekosistemi için erişilebilir, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı alım satım araçları ve hizmetleri geliştirmek üzerine kurulmuş, merkezi olmayan bir özerk organizasyondur.

Autonio bugünkü fiyatı ₺2,09 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺6.570.635 TRY. Autonio son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #762, piyasa değeri ₺152.717.255 TRY. Dolaşımdaki arz 73.100.231 NIOX coin ve maksimum seviyede. 300.000.000 NIOX coin.

NIOX COİN NEDİR?

NIOX Coin (Autonio Foundation), DeFi ekosistemi için erişilebilir, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı alım satım araçları ve hizmetleri geliştirmek üzerine kurulmuş, merkezi olmayan bir özerk organizasyondur.

Bu araçlar, kripto tüccarlarının kârlılık, güvenlik ve kolaylıkla ticaret analizi yapmasını, ticaret algoritmalarını yerleştirmesini, kripto para birimlerini takas etmesini, stratejilerini ve havuz fonlarını ticaret amacıyla satmasını kolaylaştırır.

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- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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