Nimet şarkı sözleri | Didomido & Eglo G - "Nimet" şarkısı sözleri nedir? Didomido kimdir? Youtube'da Nimet şarkısıyla trendlere yükselen Didomido ve Eglo G merak konusu oldu. Nimet şarkı sözleriyle birlikte Didomido'nun kim olduğunu, aslen nereli olduğu ve gerçek isminin ne olduğunu paylaşacağız. Nimet şarkısı sözleri sizlerle...

Youtube trend müzik kategorisinde 2. sırada yer alan Nimet şarkısının sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Nimet şarkısı TikTok uygulamasında çok popülerdir. Hemen hemen her videoda bu şarkı kullanılır. Bu bakımdan Youtube'da trendlere girmiştir diyebiliriz. Şimdi şarkının sözlerine bakalım.

NİMET ŞARKI SÖZLERİ

Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı.

Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım.

Ansızın gözgöze geldim bir bak,bakışları nimet nimet.

Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var.

Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur.

Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk.

Saçları bal rengi yanakları allana allana

Tatlı mı tatlı ah kalbimi ver geri boşluk var.

Aah dert başa vurdu bi gülmedim halen ah.

Dargınım düşlere olmadı hiç biri ah.

A-ha yorma.

Erdemi yansır taş çatlatır nazlı mı nazlı bi kalp.

Sardırır tütünü çakmağı yak başladı kabusum sil baştan.

Ansızın gözgöze geldim bir bak,bakışları nimet nimet.

Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var.

Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur.

Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk.

Saçları bal rengi yanakları allana allana

Tatlı mı tatlı ah kalbimi ver geri boşluk var.

Beni özleminle değil

Beni sözlerinle değil

Tutup ellerinle beni,gözlerinde deli et.

Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur.

Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk.

Saçları bal rengi yanakları allana allana

Tatlı mı tatlı ah kalbimi ver geri boşluk var.

DİDOMİDO KİMDİR? GERÇEK ADI NEDİR?

Şarkıyı söyleyen Didomido'nun gerçek ismi Didem'dir. Soyadı henüz bilinmiyor. Didem, 1999 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Müzikle iç içe bir hayat geçiren Didem, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olmuştur. En son Nimet şarkısıyla yükseliş sağlamıştır.

Didomido gerçek adı : Didem

Didomido doğum tarihi : 21 Temmuz 1999

Didomido kaç yaşında : 21 yaşında

Didomido aslen nereli : Sakarya

Didomido burcu ne : Yengeç