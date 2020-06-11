Nilüfer'de doğanın içinde sinema nostaljisi Nilüfer Belediyesi, arabalı sinema nostaljisi yaşamak isteyenler için ücretsiz film gösterimleri başlattı.

Nilüfer Belediyesi, arabalı sinema nostaljisi yaşamak isteyenler için ücretsiz film gösterimleri başlattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Nilüfer Belediyesi herkese nostalji yaşatacak. Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen ve ücretsiz olan faaliyetin ilk gününde Fakir Baykurt'un aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan "Yılanların Öcü" adlı film gösterime sunuldu. Arabalarıyla gelen sinemaseverler, açık alanda dev ekranda film izleme keyfi yaşadı. Araçlarını belirlenen alana uygun bir şekilde park eden vatandaşlar, filmin sesini de radyo frekansından ayarlayarak araçlarından dinledi.

Sinema tutkunlarına, film gösterimleri sırasında arabalı sinema nostaljisinin bir parçası olan patlamış mısır, gazoz gibi yiyecek ve içecekler de alanda servis yapacak personel tarafından satışa sunuldu. Vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Film izlemeye gelen kimi vatandaşlar nostalji yaşadığını belirtirken, kimileri de ilk kez bu tecrübeyi yaşadığını ifade etti.

3 Temmuz tarihine kadar sürecek olan programda 12 Haziran Cuma günü "İtirazım Var", 17 Haziran Çarşamba günü "Selamsız Bandosu", 19 Haziran Cuma günü "Ölümlü Dünya", 24 Haziran Çarşamba günü "Ah Güzel İstanbul", 26 Haziran Cuma günü "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", 1 Temmuz Çarşamba "Vesikalı Yarim", 3 Temmuz Cuma günü de "Unutursam Fısılda" isimli filmler saat 21.00'de sinema meraklıları ile buluşacak. - BURSA

Kaynak: İHA