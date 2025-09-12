Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesi Meltem Vural'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Şahinkaya, yaptığı açıklamada "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazının ardından Levent Afet Yolal Camii'nden uğurlanacaktır. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bilgisine sunarız" ifadelerine yer vermişti.

"ANNEM OLMADAN YAŞAYAMIYORUM"

30 Ağustos'ta annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya, bu büyük kaybın ardından zorlu bir süreçten geçiyor. Sosyal medya hesabında sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını tedirgin etti. Gece yarısı annesiyle çekilmiş bir kareyi paylaşan Şahinkaya, gönderisine "Canlarım, annemsiz yapamıyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

ENDİŞE YARATAN İDDİALAR

Şahinkaya'ya paylaşımın ardından saatlerce ulaşılamayınca, oyuncunun evinde ilaçların etkisiyle baygınlık geçirdiği yönünde söylentiler gündeme geldi. Bu iddialar, ünlü ismin sevenleri arasında büyük kaygı yarattı. Nilperi Şahinkaya'nın annesinin vefatından sonra derin bir yas sürecine girdiği ve bunu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hissettirdiği biliniyor.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, oyuncunun sakinleştirici aldığı ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN DESTEK MESAJI

Canına zarar verebileceği yönünde endişe yaratan paylaşım sonrası gözler ünlü oyuncunun yakınlarına çevrildi. Eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey yolunda" sözleriyle Şahinkaya'nın sevenlerini rahatlattı.