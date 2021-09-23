Niloya engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor

Erişilebilirliği ve kapsayıcılığı önemseyerek hem ailelerin hem de çocukların gönlünde taht kuran Niloya, pedagoglar eşliğinde hazırlanan senaryolarda verdiği eğitici öğretici mesajlar ile çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Ülkemizde her yıl 2 bin 500 yeni doğana işitme kaybı tanısı konulurken, bu oranın okul çağındaki çocuklarda nüfusa oranla birlikte binde 9 olduğu biliniyor. Miniklerin sevgilisi Niloya da bu kapsamda hazırlanan ' ' İşaret Dili'' bölümleri ile büyük bir farkındalığa imza atıyor. Youtube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlerde, çizgi karakter çocukları yeni maceralara çıkarırken, gelişimleri adına da önemli mesajlar veriyor. Bu sayede minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Tüm Dünyadaki Çocuklara Ulaşıyor

2014 yılından bu yana çocukların ve ebeveynlerin beğenisini kazanan Niloya, maceraları ile çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Çizgi filmlerinde öğretici ve eğitici içerikleri ile ön plana çıkan karakter, işitme engelli çocuklar için hazırlanan "İşaret Dili''nin yanı sıra İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde hazırlanan videoları ile de öğretmeye devam ediyor. Böylelikle çocukların sağlıklı iletişim kurabilmesi ve öğrenme yetisinin güçlenmesi için birçok farklı dilde ekranlara geliyor.

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