Nilipek Zorlu Center'da performansıyla büyüledi

Alternatif müzik sahnesinin en sevilen isimlerinden Nilipek, alkışlar eşliğinde 'Kınalıada' şarkısıyla sahnede yerini aldı. İzmirli sanatçı, sakin vokali ve kendine has aksanıyla eski ve yeni albümündeki şarkılarını seslendirdi.

Zorlu Center misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde; 'Senden Uzakta', 'Bilmem', 'Sabah' gibi en sevilen şarkılarını söyleyen Nilipek "Çok romantik bir ortam, güneş çok güzel batıyor burada" diyerek 'Koşuyolu' şarkısını hayranları için seslendirdi.

Zorlu Center misafirlerine keyifli bir akşam yaşatan Nilipek, huzur veren sesi ve müziği ile hayranlarını büyüledi.

Kaynak: Bültenler