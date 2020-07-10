Nilgün Toker: Son iki haftada zalimlik tavan yaptı
İnsan Hakları Söyleşileri'nin konuğu Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile 'korku'yu konuştu.
10.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:20
DUVAR - İnsan Hakları Söyleşileri'nin konuğu Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile 'korku'yu konuştu. Son iki haftada Türkiye'de yaşananlara, avukatların yürüyüşüne ve sosyal medyanın kapatılması tehditlerine değinen Toker, iktidarı kaybetme korkusunun iktidarı zalimleştirdiğini ifade etti.
Kaynak: DailyMotion.com