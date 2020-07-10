Nilgün Toker: Son iki haftada zalimlik tavan yaptı İnsan Hakları Söyleşileri'nin konuğu Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile 'korku'yu konuştu.

DUVAR - İnsan Hakları Söyleşileri'nin konuğu Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile 'korku'yu konuştu. Son iki haftada Türkiye'de yaşananlara, avukatların yürüyüşüne ve sosyal medyanın kapatılması tehditlerine değinen Toker, iktidarı kaybetme korkusunun iktidarı zalimleştirdiğini ifade etti. Kaynak: DailyMotion.com