Nilgün Marmara kimdir? Nilgün Marmara neden öldü, nereli? Nilgün Marmara şiirleri, sözleri
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Nilgün Marmara kimdir? Nilgün Marmara neden öldü, nereli? Nilgün Marmara şiirleri, sözleri

13.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:41
Nilgün Marmara kimdir? Nilgün Marmara neden öldü, nereli? Nilgün Marmara şiirleri, sözleri

Şiirleri, günlük yazıları ile adını duyuran Nilgün Marmara genç yaşta hayatını kaybetti. Ece Ayhan'ın deyişiyle ''Dünyaya yaralı'' şair, yazar ve kadın Nilgün Marmara, endüstri mühendisi Kağan Önal ile evlenmişti. İşte, Nilgün Marmara eserleri...

Nilgün Marmara, Balkan göçmeni bir ailenin kızıydı. İstanbul'da doğdu ve eğitimini de burada tamamladı. Farklı şirketlerde sekreterlik, Mısır Konsolosluğunda memurluk gibi işlerde yer aldı ancak sonrasında iş dünyasında daha fazla durmadı. Nilgün Marmara neden öldü?

NİLGÜN MARMARA KİMDİR?

Marmara, 13 Şubat 1958'de İstanbul, Moda'da dünyaya geldi. Babası Fikri Marmara, muhasebe müdürüydü ve Bulgaristan'ın Plevne şehrinden, annesiyse Vidin'den İstanbul'a göç etmişti.

Liseyi Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başladı ancak siyasi sebeplerle burada devam edemeyip tekrar sınava girdi ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Okulu, "Sylvia Plath'in Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi" tezi ile 1985'te bitirdi. Mezun olduktan sonra Marmaris'te bir tatil köyünde çalışmaya başladı. Farklı şirketlerde sekreterlik, Mısır Konsolosluğunda memurluklarda bulunsa da iş hayatı çok uzun süreli olmadı.

Nilgün Marmara şiirleri...

1982'de, arkadaş ortamında tanıştığı endüstri mühendisi Kağan Önal ile evlendi. Eşinin işi dolayısıyla 16 ay Libya'da yaşadılar. 13 Ekim 1987'de 29 yaşındayken kaldığı evin balkonundan atlayarak intihar etti. İntiharının ardından Ece Ayhan, "Meçhul Öğrenci Anıtı" şiirinde "Aldırma128! İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında.." mısralarıyla kendisine seslendi.

ESERLERİ

Şiir

Daktiloya Çekilmiş Şiirler (1988)

Metinler (1990)

Günlük

Kırmızı Kahverengi Defter (1993)

Defterler. (2016)

Kağıtlar. (2017)

İnceleme

Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi (1985)

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