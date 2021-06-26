Nilay Deniz'den çarpıcı poz

Ünlü oyuncu Nilay Deniz, Fenerbahçe aşkını dile getirdiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemi olmayı başardı. Oyuncuya, kısa sürede yorum yağdı. İşte detaylar...

Bodrum'da tatilde olan Nilay Deniz, paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bikiniyle poz veren oyuncu, Fenerbahçe maskesi taktı. Gece saatlerinde bikinili karesini yayınlayan Deniz, Fenerbahçe'ye aşkını dile getirdi. Oyuncu, "Her zaman her yerde Fenerbahçe" yazarak sarı ve lacivert kalp emojisi koydu. Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi Deniz'e birçok hayranı sarı ve lacivert kalp emojisi koydu.

Kaynak: Snob Magazin