Nil Burak kimdir? Nil Burak hayatı ve biyografisi! Nil Burak kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nil Burak merak konusu oldu. İşte Nil Burak hakkında merak edilen Nil Burak kimdir, Nil Burak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİL BURAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Nisan 1948

Kaç yaşında: 73 yıl yaşında

Nereli: Lefke

Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya gelmiştir.

Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif'in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır.

Kıbrıs Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere'ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıkmıştır.

1975 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Nihal Munsif, arkadaşlarıyla birlikte gittiği İstanbul'un o dönemdeki en önemli gece kulübü olan Playboy'da, gelen davet üzerine sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. Herkesin dikkatini çeken ve çok beğenilen Nihal Munsif'in sahne ismi o gece, Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirilmiştir.

Profesyonel ilk sahne deneyimini Playboy'da yapan Nil Burak, daha sonra Maksim Gazinoları'nda çalışmaya başlamıştır.

OLMAZ OLMAZ DEME... BİR NUMARAMSIN...(2008-...)

KKTC'de faaliyet gösteren siyasi partilerden Özgürlük ve Reform Partisi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan eşi D. Erkal Işıksal ve oğlu Cemre Yaz Tokses ile birlikte 1996 yılında Kıbrıs'a dönerek Türkiye'deki müzik kariyerine ara veren Nil Burak, eşiyle birlikte kurdukları butik otel ile turizm sektörüne atılmıştır.

Kıbrıs'ta önemli gecelerde sahneye çıkan Nil Burak, 32. sanat yılı olan 2008'de Türkiye'ye dönmüş ve toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak" ile müzik kariyerine geri dönmüştür.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet