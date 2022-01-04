Nikola, Tesla'yı elektrikli kamyon yarışında geçebilir mi? - Haberler
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Nikola, Tesla'yı elektrikli kamyon yarışında geçebilir mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD'li start-up firması Nikola, hidrojen-elektrikli kamyonları konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olsa da başlangıçta pratikte başarısız oldu.

ABD'li start-up firması Nikola, hidrojen-elektrikli kamyonları konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olsa da başlangıçta pratikte başarısız oldu. Ancak IVECO CEO'su Gerrit Marx ile yapılan işbirliğinin ardından iki firma uzun mesafe kamyon taşımacılığında devrim yaratmaya başladı. Peki, Nikola, rakibi Tesla ve CEO'su Elon Musk'ın çılgın tasarımlarının ilerisine geçebilecek mi?

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