Niko Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer alan karakterlerden biri olan Niko Samson seyirci tarafından dikkat çekti. Niko Samson karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Tayanç Ayaydın'ın canlandırdığı Niko Samson karakteri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Niko Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer alan karakterlerden biri olan Niko Samson seyirci tarafından dikkat çekti. Niko Samson karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Tayanç Ayaydın'ın canlandırdığı Niko Samson karakteri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Niko Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

NİKO SAMSON KİMDİR?

Samson, TRT1 kanalının yeni ve sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs'da Tayanç Ayaydın tarafından canlandırılan karakterdir. Samson karakteri tarihte de yer almakla birlikte şöyle açıklanıyor;

"Ben Nikos Samson. Rütbem ve üniformam yok. Unvanı başkalarından beklemeyen, bunun için maaş beklemeyen, Antik Yunan'daki atalarım gibi gerçek gönüllü bir askerim. Yaşım kadar Türk öldürdüm. Sevdiğim kadını ve toprağımı benden almaya çalıştılar. Kıbrıs tarihinde hiç Yunan olmadı ki diyorlar. Sen ne istiyorsun? Çok basit. Tarihin hatasını onu yeniden yazarak düzeltebiliriz. Kansız tarih yazılmamıştır. Dün İngiliz, bugün Türk, yarın Rum... Kıbrıs'ın Yunan olması için kimin kanı dökülmesi gerekiyorsa onunkini dökmeye hazırım. Sonra da bu adanın Cumhurbaşkanı olarak sizi selamlayacağım."

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın 7 Ağustos 1979'da İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın, Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır. 2009 yılında Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almakta ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmaktadır.