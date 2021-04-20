SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da, nikahın hemen ardından kaçan, boşanmak istediği eşine 4 yıldır tedbir nafakası ödeyen Mustafa Duman (32), protesto için İstanbul'a yürüyor.

KASTAMONU'da, nikahın hemen ardından kaçan, boşanmak istediği eşine 4 yıldır tedbir nafakası ödeyen Mustafa Duman (32), protesto için İstanbul'a yürüyor. Sakarya'ya ulaşan Duman, "4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum" dedi.

Kastamonu merkeze bağlı Pehlivan köyünde yaşayan Mustafa Duman, sosyal medya üzerinden 6 yıl önce tanıştığı A.R.B.D. ile 2017 yılının Ekim ayında evlendi. A.R.B.D., iddiaya göre, nikahın ardından ailesinin yanına kaçarken, Mustafa Duman da bir daha eşini göremedi. Boşanma davası açan Duman, eşine aylık 700 TL tedbir nafakası ödemek zorunda kaldı. Duman, bu durumu protesto için Kastamonu'dan yola çıkarak, İstanbul'a yürümeye başladı.

Yürüyüşünün 8'inci gününde Sakarya'ya ulaşan Mustafa Duman, kendisi gibi birçok kişinin mağdur olduğunu ve bu konunun bir an önce çözülmesini istediğini belirtti. Cuma günü İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Duman, "Kapıma devamlı icralar geliyor, haciz geliyor. Karşı tarafın avukatı, bana korku veriyor. Yani bir nevi tehdit ediyor. Nafakadan dolayı 20 bin TL para biriktiğini ve bunlarla ilgili icra göndereceğini söylüyor bana. Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum. Boşanamadığım halde 700 TL'yi hala yazıyorlar ama neye dayanarak yazıyorlar, bilmiyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Gelen mesajları gördükçe hüzünleniyor, ağlıyorum" diye konuştu.

Mustafa Duman'a destek veren Adalet Platformu Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve de "Sadece süresiz nafaka uygulaması bile aileyi tahrip etmektedir" dedi.

SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR
SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR
SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR
SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR
SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SAKARYA NİKAH SONRASI KAÇAN EŞİNE ÖDEDİĞİ NAFAKAYI PROTESTO İÇİN İSTANBUL'A YÜRÜYOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:40:02. #1.15#

title