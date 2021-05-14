Nijerya'nın Abia eyaletinde cezaevine düzenlenen saldırıda çok sayıda mahkum firar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'nın Abia eyaletinde cezaevine düzenlenen saldırıda çok sayıda mahkum firar etti

Nijerya'nın Abia eyaletinde cezaevine düzenlenen saldırıda çok sayıda mahkum firar etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, Abia eyaletine bağlı Bende bölgesindeki cezaevine de saldırı düzenledi.

Saldırıda cezaevi kundaklanırken çok sayıda mahkum firar etti.

Geçen ay İmo eyaletindeki Owerri'deki cezaevine saldırı düzenlenmişti???????

İmo eyaletine bağlı başkenti Owerri'deki cezaevine 6 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İsrail ordusu 'Gazze'ye girildi' açıklamasından geri adım attı
İsrail ordusu "Gazze'ye girildi" açıklamasından geri adım attı
İsrail ordusu 'Gazze'ye girildi' açıklamasından geri adım attı
İsrail ordusu "Gazze'ye girildi" açıklamasından geri adım attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Diego Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'nın Abia eyaletinde cezaevine düzenlenen saldırıda çok sayıda mahkum firar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 03:33:14. #1.15#

title