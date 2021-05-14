Nijerya'nın Abia eyaletinde cezaevine düzenlenen saldırıda çok sayıda mahkum firar etti

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.