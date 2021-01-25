Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada

25.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:41

Nijerya açıklarında Türk gemisine yapılan baskında Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybederken 15 mürettebat da kaçırıldı. Baskın anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde gemiye giren korsanların personelleri şiddet uygulayarak bir alanda topladığı görülüyor.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar, 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için başlattığı girişimleri sürdürürken, gemiye yapılan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Azerbaycan kanalında yayınlanan görüntülerde gemiye giren korsanların personelleri şiddet uygulayarak bir alanda topladığı yer alıyor.

Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada
Haber Yorumları (12)
KORSAN: korsancılıgında bır adabı olmalı murettabata neden zarar verıyorsunuz gemi sahibinden paranızı alın ısınıze donun bunlar paraya ıhtıyacı oldugu ıcın kotu ınsan oldugu ıcın bu meslegı yapıyorlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATD: iki tane çapulcu kayık ile gemiyi esir alıyor sen kalmışsın güçten bahsediyorsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÜMMET ÜMMETOĞLU: ümmet kardeşimiz müslüman nijerya korsanlarına yakışmayan hareket. gavur gemisi olsa neyse, müslüman müslümana bunu yapar mı?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ege Türk İtfaiye Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 09:42:20. #1.15#
title