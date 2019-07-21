Nijerya'da bir haftada 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı

Nijerya'da bir haftada 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı

Afrika’da ülkelerinden Njierya’da insan kaçırma vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede son bir haftada 72 kişi öldürülürken 32 kişi de kaçırıldı. Kaçırılanlardan 14’ü ise Türk vatandaşı.

Nijerya'da bir haftada 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı

Afrika'da ülkelerinden Njierya'da insan kaçırma vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede son bir haftada 72 kişi öldürülürken, 32 kişi de kaçırıldı. Kaçırılanlardan 14'ü ise Türk vatandaşı. Yetkililer kaçırılan Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki hafta ise 16 kişi öldürülürken bu sayı son haftada 72'ye yükseldi. Öldürme ve kaçırma vakalarının artmasına rağmen Genelkurmay Başkanı Tukur Buratai, ordunun bu olayları önlemede ülke çapında önemli başarı gösterdiğini savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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