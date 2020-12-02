Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!

02.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:07
Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!

2019 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir serveti nedir? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!

Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi! İş insanı ve Spor yöneticisi olan Nihat Özdemir hakkında tüm merak edilen soruları haberimizde bulabilirsiniz.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950, Diyarbakır doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır.[kaynak belirtilmeli] Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

NİHAT ÖZDEMİR SERVEETİ NEDİR?

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Yağmur Aşık'ın öldürme planı davasında inanılmaz ifadeler: Benden hamile kaldı
Yağmur Aşık'ın öldürme planı davasında inanılmaz ifadeler: Benden hamile kaldı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

İlgili Haberler

Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?
Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?
Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında, nereli?
Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında, nereli?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Halife Hafter Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Enes Batur Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Fuat Çapa Şenol Güneş Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 20:07:24. #1.15#
title