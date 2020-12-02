Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!

2019 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir serveti nedir? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!

Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi! İş insanı ve Spor yöneticisi olan Nihat Özdemir hakkında tüm merak edilen soruları haberimizde bulabilirsiniz.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950, Diyarbakır doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır.[kaynak belirtilmeli] Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

NİHAT ÖZDEMİR SERVEETİ NEDİR?

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.