Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci-yazar Nihat Genç'in entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Nihat Genç sağlık durumu ne?

NİHAT GENÇ SAĞLIK DURUMU NE?

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç'in dün öğleden sonra entübe edildiğini açıkladı.

Veryansın TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört gündür yoğun bakımda olan Nihat Genç'in entübe edildiğini duyurdu.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Nihat Genç sağlık durumu hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşılacaktır.