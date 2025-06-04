Nihat Genç sağlık durumu ne?

Nihat Genç sağlık durumu ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazıları ve yorumlarıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci-yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. Peki, Nihat Genç sağlık durumu ne?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci-yazar Nihat Genç'in entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Nihat Genç sağlık durumu ne?

NİHAT GENÇ SAĞLIK DURUMU NE?

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç'in dün öğleden sonra entübe edildiğini açıkladı.

Veryansın TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört gündür yoğun bakımda olan Nihat Genç'in entübe edildiğini duyurdu.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Nihat Genç sağlık durumu hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşılacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurta üretim tesisinde korkunç yangın: 150 bin tavuk telef oldu

Üretim tesisinde korkunç yangın! 150 bin tavuk telef oldu
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

1 milyon liradan fazla para cezası! Bakanlık o maden ocağını affetmedi
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Arkadaşını silahla vurdu, taksi bagajından çıkarken yakalandı

Arkadaşını silahla vurup kaçtı! Yakalandığı yer "pes" dedirtti
Cesedi 43 gün sonra bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmuş

Şizofreni hastası adamın ölümünde kan donduran itiraf
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.