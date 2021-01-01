Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan kaç yaşında ve nereli?
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Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan kaç yaşında ve nereli?

01.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:44
Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan kaç yaşında ve nereli?

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Nihat Doğan, bugün Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümüne konuk oldu. İzleyenler Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan kaç yaşında ve nereli? araştırmaya başladı. İşte detaylar!

Bu hafta Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümü, Onur Büyüktopçu'nun sunduğu son bölüm. Önümüzdeki haftadan itibaren Seda Sayan'ın sunacağı Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün ünlü türkücü Nihat Doğan konuk oldu. Türküleriyle eğlendiren Nihat Doğan, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan 13 Şubat 1976, yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kürt asıllı Türk halk müziği şarkıcısıdır. Nihat Doğan, 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. Doğu ve Güneydoğunun en köklü aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti'ne Mensubdur. Bu Aşiret'in kökleri Mervaniler'in Kurucusu olan (Bad)'a dayanmaktadır.

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. 2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da, "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'ten men etti diye iddia edildi ama kendisi "Gitmedim." dedi.

Nihat Doğan kaç yaşında: 44 yaşında

Nihat Doğan nereli: Muş/ İstanbul

Nihat Doğan doğum tarihi: 13 Şubat 1976

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