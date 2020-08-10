Nihat Doğan'dan 60 bin dolarlık klip
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Nihat Doğan'dan 60 bin dolarlık klip

Yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Nihat Doğan, 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli yeni şarkısını yedi yıl aradan sonra müzik severlerin beğenisine sundu.

Nihat Doğan'dan 60 bin dolarlık klip
10.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:59

ND müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. Prodüktörlüğünü Eriş Production'un üstlendiği şarkının klibi İstanbul'un tanıtım filmi gibi oldu. İstanbul'un tarihi yerleri başta olmak üzere, fenomen dizi Çukurun çekildiği mekanlar da kullanıldı. Klip çekimleri altı günde tamamlanırken, maliyeti ise 60 bin doları buldu.& ;

YATIRIM YAPTIM DOLANDIRILDIM& ;

Çok güzel bir işe imza attığını belirten Nihat Doğan,"Yedi yıl aradan sonra özlediğim müzik ile tekrar buluştum. Çok güzel bir şarkıyla hayranlarımın ve müzik severlerin karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Biraz maliyetli bir klip ile tekrar start vermek istedim. Ev arsa yatırımı yaptım dolandırıldım ağzım yandı bir kere bende onun yerine şarkı yaptım. Bundan sonra tek yatırım yapacağım yer müzik çalışmalarım olacak."dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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