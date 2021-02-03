Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin kuzenleri, askerde canına kıydı
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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin kuzenleri, askerde canına kıydı

03.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:00
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin kuzenleri, askerde canına kıydı

Moda programlarıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin kuzeni Jandarma Er Hüseyin Enes Candan, görevli olduğu karakolda silahıyla canına kıydı. Candan kardeşler, Instagram hesaplarından paylaşım yaparak intihar eden kuzenlerine çok üzüldüklerini belirtti.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacı olan Bahar Candan, sosyal medya hesabından kuzeninin şehit olduğunu duyurdu. Ancak valilikten yapılan açıklamada Candan'ın vefat eden kuzeninin şehit olmadığı canına kıydığı duyuruldu.

"KUZENİMİZ ŞEHİT OLDU"

Kuzeninin fotoğrafını paylaşan Bahar Candan, "Kuzenim Enes Candan Tunceli'de şehit oldu. Şehitler ölmez vatan bölünmez" notunu yazdı. Nihal Candan ise "Kuzenimiz Hüseyin Enes Candan şehit olmuş. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun ne denir ki... Çok gençti nurlar içinde uyu" ifadelerini kullanarak acısını duyurdu.

KENDİ SİLAHIYLA CANINA KIYMIŞ

Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın ölümü hakkında açıklama yapan Tunceli Valiliği ise "Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin pazartesi günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırdığı kaydedildi" dedi.

Nihal ve Bahr Candan kardeşlerin kuzenleri, askerde canına kıydı
Nihal ve Bahr Candan kardeşlerin kuzenleri, askerde canına kıydı
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