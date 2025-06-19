Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, hastanede tedavi görüyordu. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbini durduğunu açıklamıştı. Peki, Nihal Candan sağlık durumu ne? SON DAKİKA!

NİHAL CANDAN SAĞLIK DURUMU NE?

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 23 kiloya kadar düşen Candan'ın kalbinin durduğu öğrenildi.

Instagram hesabından açıklama yapan modacı Pınar Kerimoğlu, "Nihal'in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk." ifadelerini kullandı.

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