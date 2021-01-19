Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
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Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi

19.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:27

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, Instagram hesabından bir kıyafet markasının reklamını yapmak için kar üzerinde mini şortla poz verdi.

Moda programlarıyla ünlenen ve şimdilerde kendi mekanlarının işletmeciliğini yapan Nihal Candan, sosyal medya üzerinden reklam yapmak için her şeyi göze almaya başladı.

CESARETİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde kendi güzellik merkezi ve restoranını işleten Nihal Candan 780 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan markalarla reklam işbirlikleri yapıyor. Candan son olarak soğuk havaya ve kara aldırış etmeden süper mini şortlu kıyafetinin tanıtımı yapmak için kendisini bahçeye attı. Kar üzerinde göğüs dekolteli ve şortlu kombiniyle poz veren Candan, cesaretiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Nihal Candan, reklam yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
Nihal Candan, reklam yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
Nihal Candan, reklam yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
Nihal Candan, reklam yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
Haber Yorumları (1)
URFALİ: Soyunmak olmus cesaret
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