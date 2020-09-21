Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Obruk köyünde can ve mal kaybı yok"
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Obruk köyünde can ve mal kaybı yok"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Obruk köyünde can ve mal kaybı yok" Niğde de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde merkezi Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün Selim gültekin Afad ekipleri Bölgeye gelerek incelemelerde bulundular.

21.09.2020 01:02 | Son Güncelleme: 21.09.2020 01:49

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Obruk köyünde can ve mal kaybı yok"

NİĞDE - Niğde de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde merkezi Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün Selim gültekin Afad ekipleri Bölgeye gelerek incelemelerde bulundular.

Afad Obruk köyüne çadır kurarak erzak desteği gönderecek.

Depreme evde yakalanan Obruk köylüleri Büyük gürültü ve uğultu sesinin geldiğinden sonra sallandığını ifade ettiler.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybı yok. Evlerde çatlaklar var. Ekipler tespit çalışması yapıyor. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana'dan ikbal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; 'Obruk köyünde can ve mal kaybı yok'

Kaynak: İHA

IHA Editörü - YASİN ESEN
YASİN ESEN
IHA Editörü
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