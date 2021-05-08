NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
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NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

NİĞDE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ulukışla ilçe merkezi ile köylerde H.S.D., F.Y., M.T., Y.E.E., H.Ö. ve H.Ü., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 797 gram bonzai, 71 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve iki dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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