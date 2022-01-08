Niğde'de tehlikeli tür köpekler kliniklerde kısırlaştırılıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de yasaklı tür köpek besleyenler, kliniklere götürüp kısırlaştırdıkları hayvanlarına çip taktırıyor.

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak çip takılması zorunluluğu nedeniyle kentte bu tür hayvan besleyenler kliniklere başvuruyor.

Emre Özden, özel kliniğe getirdiği Amerikan Bully cinsi köpeğine çip taktırdı.

Özden, AA muhabirine, "Bu ırklar çok hırçın gösteriliyor. Normalde bu köpekler çok duyarlı ve sadıktır. Hayvanın hırçın veya uysal olması yetiştiricisinden kaynaklanıyor. Devreye sokulan uygulama ile ben de köpeğime çip taktırdım, beslemeye devam edeceğim." dedi.

Niğde Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nadir Yılmaz da yasaklı tür köpeklerine çip taktırmayan hayvan sahiplerine 11 bin, sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağını, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu uygulama yerinde oldu. Aslında yasaklı ırklar çok tehlikeli değiller. Görünüşleri itibarıyla ürkütücü olabilir ama sakin hayvanlar. Bunlar uygun yetiştiricilerin eline geçmediği için saldırgan hal alıyor. Kimi bunu dövüş için kullanıyor, kimi yanında koruma amaçlı gezdiriyor. Tamamen yetiştirme tekniği ile alakalı olarak hırçınlaşıyorlar." diye konuştu.

İlde yeni düzenlemenin ardından kliniklerde yasaklı tür 15 köpeğe, kısırlaştırılıp çip takıldığı öğrenildi.