Niğde'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü
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Niğde'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

23.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:20
Niğde'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

Niğde'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.

Niğde'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.

R.B. yönetimindeki 34 CVS 472 plakalı tır, Adana-Niğde Otoyolu Kemerhisar kavşağı yakınlarında plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki başka bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden R.B'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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