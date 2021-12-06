Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor - Haberler
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Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel
Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor

NİĞDE'de köy mezarlığında bulunan bazı mezar taşları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

NİĞDE'de köy mezarlığında bulunan bazı mezar taşları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bor ilçesine bağlı Bayat köyü mezarlığına sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, bazı mezar taşlarının kırıldığını fark edince durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, taşlara zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Köy muhtarı Kamber Ülke, "Saldırganlardan şikayetçi olacağım. Köyümün mezarlığında bu saygısızlığı yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyorum" dedi.


Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor

Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor

Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor

Niğde'de mezar taşları kırıldı; saldırganlar aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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