Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü Niğde'de mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Niğde'nin Ağcaşar Köyünde mevsimlik işçi Mustafa B., kaldığı evde işvereni olduğu öne sürülen A.A. tarafından sulahlı vuruldu. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli A.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. TARTIŞTIĞI İŞVERENİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU Olay, bugün merkeze bağlı Ağcaşar Köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa B., iddiaya göre tartıştığı işvereni A.A. tarafından silahla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Durumu ağır olan mevsimlik işçi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Mustafa B.'ye doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: DHA