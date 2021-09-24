Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı - Haberler
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Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Niğde'de düştüğü kayalıklarla mahsur kalan oğlak ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

ALTUNHİSAR, NİĞDE (AA) - Niğde'de düştüğü kayalıklarla mahsur kalan oğlak ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kalması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, oğlağı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İple dehlize sarkan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanmadan kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
AA - Son Dakika Haberleri
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