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Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi başladı

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi başladı

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Niğde'de Teşkilat Akademisi düzenlendi.

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Niğde'de Teşkilat Akademisi düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konferans Salonu'nda etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, partilerinin kurulduğu günden beri her alanda kendini ileriye taşıdığını söyledi.

Kılıç, "Kendimizi sürekli yenileyerek geçmişten geleceğe kurduğumuz köprüyü daha da güçlendireceğiz." dedi.

Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, "AK Parti'nin Demokrasi Yolcuğu ve Lider" konulu seminer verdi.

Etkinliğe AK Parti MKYK üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu ve Seda Sarıbaş, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Teşkilat Akademisi 2 gün sürecek.

Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi başladı

Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi başladı

Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi başladı

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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