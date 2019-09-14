Niğde ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle hastaneye getirildi

14.09.2019 19:00

Ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle hastaneye getirildi

Niğde'de ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi, hastaneye silaj makinesiyle getirildi.

Merkez Hacıabdullah Beldesi'nde 35 yaşındaki Y.A., bir anlık dalgınlık sonucu ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı. Y.A.'nın yardımına koşan yakınları, durumu 112 ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası Y.A'nın silaj makinesine sıkıştığı bölüm kesildi. Sıkıştığı parça ile Y.A 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaynak: DHA