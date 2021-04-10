Niğde-Adana Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Niğde-Adana Otoyolu'nda 6 otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Niğde-Adana Otoyolu'nda 6 otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Niğde-Adana Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde çok sayıda araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in makam aracı da kazada bir tıra arkadan çarptı.

Kazada, Şahin ve makam şoförü Zafer Karaöz ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Şahin, karıştıkları kazayı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra Twitter hesabından polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıklamış, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav