Nicki Minaj ve Kenneth Petty 'kısmen' evlendi!
Nicki Minaj - Kenneth Petty çifti, Birleşik Amerika'daki çiftlere - tamamen bağlayıcı sayılmasa da evlenme hakkını veren ilk aşama olan - evlilik lisanlarını aldı.
Nicki Minaj - Kenneth Petty çifti, Birleşik Amerika'daki çiftlere - tamamen bağlayıcı sayılmasa da evlenme hakkını veren ilk aşama olan - evlilik lisanlarını aldı.
Kaynak: DailyMotion.com
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