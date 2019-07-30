Nicki Minaj ve Kenneth Petty 'kısmen' evlendi!

Nicki Minaj ve Kenneth Petty 'kısmen' evlendi!

Nicki Minaj - Kenneth Petty çifti, Birleşik Amerika'daki çiftlere - tamamen bağlayıcı sayılmasa da evlenme hakkını veren ilk aşama olan - evlilik lisanlarını aldı.

Nicki Minaj - Kenneth Petty çifti, Birleşik Amerika'daki çiftlere - tamamen bağlayıcı sayılmasa da evlenme hakkını veren ilk aşama olan - evlilik lisanlarını aldı.


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