Ni no Kuni: Cross Worlds, En İyi Çıkış Yapan Mobil Oyun Oldu!
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Ni no Kuni: Cross Worlds, En İyi Çıkış Yapan Mobil Oyun Oldu!

Ni no Kuni: Cross Worlds, En İyi Çıkış Yapan Mobil Oyun Oldu!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

10 Haziran'da, popüler konsol oyun serisinin mobil versiyonu Ni no Kuni: Cross Worlds yayınlandı.

10 Haziran'da, popüler konsol mobil versiyonu Ni no Kuni: Cross Worlds yayınlandı. Oyunun lansmanının çok büyük bir başarı olduğu ortaya çıktı. İlk 11 gün boyunca oyun 101.3 milyon dolar gelir elde etti. Bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu şöyle açıklayalım. Pokemon GO'nun yüz milyon dolarlık eşiği geçmesi tam 12 gün sürmüştü. Genshin Impact ise hem iOS hem Android platformunda bu eşiği tam 13 günde geçebilmişti.

Tüm bu veriler, güvenilir analiz grubu tarafından açıklandı. Buna göre 10-20 Haziran tarihleri arasında Ni no Kuni: Cross Worlds, dünyanın en yüksek hasılat yapan ikinci mobil oyunu oldu. Oyun, sadece aynı şekilde 11 gün içinde 102.3 milyon dolar gelir getiren Honor of Kings tarafından geçilebildi.

Yukarıda bahsedilen dönemde Ni no Kuni: Cross Worlds en çok kazanan mobil RPG oyunuydu. İkinciliği 36 milyon dolarla Uma Musume: Pretty Derby aldı, onu 35 milyon dolarla Fate/Grand Order takip ederek üçüncü oldu. Dördüncü sırayı 25 milyon dolar gelir ile Fantasy Journey: Westward aldı. Böylece Ni no Kuni: Cross Worlds, sonraki en büyük üç RPG'nin toplamından daha fazla gelir getirdi. Bu gelir seviyesi, oyunun piyasaya sürülmesinin ne kadar büyük bir olay olduğunu en iyi şekilde yansıttı.

Oyunun başarısı, oyunun şu anda yalnızca Asya'da mevcut olmasıyla daha da etkileyici. Oyunun Japonya'da en büyük hit olduğu ortaya çıktı. Land of the Rising Sun oyuncuları, ilk on bir günden itibaren 45,6 milyon dolarlık gelirden (yüzde 45) sorumluydu.

Ni no Kuni: Cross Worlds, iOS ve Android cihazlarda eş zamanlı olarak yayınlandı. Oyun, mikro dönüşümlerle oynaması ücretsiz bir model kullanma kararı alarak tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Oyunun önümüzdeki yılın ilk yarısında Batı pazarları için piyasaya sürülecek.

Kaynak: Turkmmo

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