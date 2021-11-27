Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nezih Onur Kuru hakkında araştırmalar yapılıyor. Nezih Onur Kuru kimdir? Nezih Onur Kuru kaç yaşında, nereli? Nezih Onur Kuru hayatı ve biyografisi!

NEZİH ONUR KURU KİMDİR?

Nezih Onur Kuru, Türkiye siyasetini, farklı ülkelerde gerçekleşen seçimleri ve kamuoyu araştırmalarını yorumlamaktadır.

ODTÜ'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programını tamamlamıştır. Karşılaştırmalı siyaset, seçimler, siyasal partiler, oy verme davranışı ve göçmenlere yönelik tutumlar konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

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