Next Rüya Gaming PUBG MOBILE Pro League Türkiye 1. Sezonu şampiyonu!

Türkiye'deki ilk PUBG MOBILE Pro League, toplam 150.000 dolarlık ödül havuzuyla sona erdi. Next Rüya Gaming, PUBG MOBILE Pro League Türkiye (PMPL Türkiye) 1. Sezonun galibi olarak PUBG MOBILE Esports tarihine damga vurdu.

Dört hafta süren PMPL Türkiye 1. Sezonuna 20 Nisan - 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında bölgenin en iyi 20 takımı ev sahipliği yaptı. Turnuva, dördüncü haftada üç günlük finallerle üç haftalık lig maçlarına bölündü.

Next Rüya Gaming, dört hafta boyunca biriktirdiği 259 puan ile birinci olarak 20.500 dolar ödülün sahibi oldu. World of Wonders 195 puan ile ikinci oldu ve 10.500 dolar ödülün sahibi oldu. Futbolist ve Beşiktaş Espor ise 160'ar puanla üçüncü ve dördüncü sırada yerini aldı. Üç takım da EMEA bölgesindeki en iyi takım unvanını kazanmak için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer PMPL'lerden katılan en iyi takımlarla rekabet etmek üzere 17 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek dört günlük 2021 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası EMEA'ya yükselecek. Ayrıca 150.000 ABD doları tutarında ek bir ödül havuzu daha olacak.

Next Rüya Gaming takımından Frozennx 48 puanla MVP unvanını alarak, aynı takımdan Nihat 34 puanla 2. ve Getso Esport takımından Calse 3. olarak diğer oyuncuları geride bırakmayı başardı.

Oyuncular bir sonraki PMPL Türkiye'ye 2021 PUBG MOBILE Club Open Türkiye Fall Split 2021'e başvurarak katılabilirler. PUBG MOBILE Club Open (PMCO) kayıtları 18 Haziran 2021'de başlayacak.

PMPL, 2021 yılında Türkiye PUBG MOBILE Esports dünyasının en son gerçekleşen turnuva serisi. Hali hazırda kurulmuş olan PUBG MOBILE Club Open ve öğrenciler için olan PUBG MOBILE Kampüs Şampiyonası ve kısa süre önce duyurulan 2021 PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası gibi devam eden diğer etkinliklerle birlikte Türkiye ve Türkiye'deki PUBG MOBILE oyuncuları, 2021 boyunca bölge için 400.000 doları aşan toplam ödül havuzu içinden tercih yapabilecekleri ve birbirleriyle rekabet edecekleri çeşitli turnuvalar var. 2021 yılında yaklaşan PUBG MOBILE Esports haberleri hakkında daha fazla bilgi için Instagram, Twitter ve Youtube'da bizi takip etmeye devam edin.

Kaynak: Bültenler