Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Newcastle United - Leicester City maç sonucu kaç kaç bitti?
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Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Newcastle United - Leicester City maç sonucu kaç kaç bitti?

03.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:02
Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Newcastle United - Leicester City maç sonucu kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig 17. hafta heyecanı Newcastle United - Leicester City maçıyla devam ediyor. Newcastle United İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City'i konuk edecek. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Newcastle iki beraberlik ve iki mağlubiyetle bu sezonun en uzun süre galibiyet alamayan takımı arasında yer alıyor. Leicester ise, bu sezon ilk kez dört lig maçına yenilgisiz gitmeyi hedefliyor. İddiasını sürdüren takım, Premier Lig deplasman maçlarından altısını kazandı ve sadece birini kaybetti.

NEWCASTLE UNITED LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği Newcastle United - Leicester City maçının saati ve kanal bilgisi merak ediliyor.

Newcastle United - Leicester City maçı 3 Ocak Pazar günü saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED LEICESTER CITY MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk yarı 45+1'de devam ederken beraberlik 0 - 0 devam ediyor.

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